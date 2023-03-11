Несмотря на всю помощь западных стран, уже летом склады ВСУ с боеприпасами опустеют, что будет означать полную катастрофу для Украины, заявил бывший морпех-разведчик из США Скотт Риттер.
"Запад ничего не сможет сделать с нехваткой боеприпасов, как бы не пытался. Этим летом у Украины кончатся боеприпасы, и когда это произойдет, всё будет кончено" — подчеркнул он.
В отличие от украинских войск ВС РФ используют в конфликте самое современное оружие, недостатка которого у России не наблюдается, резюмировал Риттер.
Ранее американские аналитики пришли к выводу, что массированный ракетный "удар возмездия" гиперзвуковыми "Кинжалами" по критической инфраструктуре Украины 9 марта отчётливо показал уязвимость НАТО.
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