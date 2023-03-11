Известия: российские военнослужащие "сходу" взяли четыре опорных пункта боевиков

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Неудачная атака украинских войск закончилась контрударом десантников ВС РФ, которым удалось захватить четыре опорных пункта неприятеля.

Как рассказал командир батальона с позывным "Аскольд", противник дважды пытался атаковать российские позиции, но бойцы ВДВ при поддержке артиллерии не только сдержали натиск, но и пошли в контратаку.

"Когда украинские войска начали отступать, наши десантники приняли правильное решение и пошли в контратаку. Тем самым сходу захватили четыре опорных пункта", — пояснил он в интервью военкору "Известий" Дмитрию Зименкину.

Репортёр добавил, что сейчас до окопов националистов осталось примерно 100 метров, потому российским военнослужащим часто приходится вступать в стрелковый бой с неприятелем.