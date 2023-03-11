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Генерал ВСУ Сырский в Бахмуте заявил, что контрнаступление Киева уже "не за горами"

0:40
Силовые структуры

В субботу в Артёмовск (Бахмут) вновь прибыл командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Он в очередной раз заявил, что оборона города необходима для подготовки весеннего контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ).

Генерал ВСУ Сырский в Бахмуте заявил, что контрнаступление Киева уже "не за горами"

По словам украинского военачальника, Киеву необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже "не за горами".

В пятницу командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что ВСУ попытаются разблокировать Артёмовск, для чего собирают три ударные группировки.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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