В субботу в Артёмовск (Бахмут) вновь прибыл командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Он в очередной раз заявил, что оборона города необходима для подготовки весеннего контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ).
По словам украинского военачальника, Киеву необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже "не за горами".
В пятницу командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что ВСУ попытаются разблокировать Артёмовск, для чего собирают три ударные группировки.
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