Генерал ВСУ Сырский в Бахмуте заявил, что контрнаступление Киева уже "не за горами"

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В субботу в Артёмовск (Бахмут) вновь прибыл командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Он в очередной раз заявил, что оборона города необходима для подготовки весеннего контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ).

По словам украинского военачальника, Киеву необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже "не за горами".

В пятницу командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что ВСУ попытаются разблокировать Артёмовск, для чего собирают три ударные группировки.