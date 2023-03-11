Заместитель военкома города Болград Одесской области Владимир Руснак, который танцевал на 8 марта под песню российского исполнителя Александра Реввы (сценический псевдоним Артур Пирожков), отправлен в боевое подразделение. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг" вооружённых сил Украины (ВСУ).
В ведомстве также заявили, что случаи легкомысленного безответственного поведения должностных лиц сил обороны в условиях военного положения командование ВСУ "решительно осуждает".
Напомним, ранее в Сети появились кадры с праздника, на котором замвоенкома Болграда лихо отплясывал под "Алкоголичку" и другую популярную в России музыку. Поведение Руснака вызвало бурю возмущения на Украине.
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