Замвоенкома из Одесской области отправили на фронт за танцы под русскую музыку

Заместитель военкома города Болград Одесской области Владимир Руснак, который танцевал на 8 марта под песню российского исполнителя Александра Реввы (сценический псевдоним Артур Пирожков), отправлен в боевое подразделение. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг" вооружённых сил Украины (ВСУ).

В ведомстве также заявили, что случаи легкомысленного безответственного поведения должностных лиц сил обороны в условиях военного положения командование ВСУ "решительно осуждает".

Напомним, ранее в Сети появились кадры с праздника, на котором замвоенкома Болграда лихо отплясывал под "Алкоголичку" и другую популярную в России музыку. Поведение Руснака вызвало бурю возмущения на Украине.