Киричевский назвал ТОС "Солнцепёк" ВС РФ аналогом ядерного оружия

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В арсенале Вооружённых сил России имеются термобарические снаряды ТОС "Солнцепёк". Украинский военный эксперт Иван Киричевский считает, что они выступают практически полным аналогом ядерного оружия.

"Это же, по сути, термобарическая бомба, скажем, первая по мощности после ядерной", — объясняет эксперт.

Киричевский считает, что ВСУ не нужно больше пугать применением тактических ядерных зарядов, поскольку аналог данного оружия уже был применён в боях под Марьинкой. Эксперт отметил, что этот населённый пункт якобы полностью разрушен именно "Солнцепёками".

Ранее сообщалось о видеокадрах боёв в Артёмовске с большими потерями войск ВСУ.