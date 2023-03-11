В арсенале Вооружённых сил России имеются термобарические снаряды ТОС "Солнцепёк". Украинский военный эксперт Иван Киричевский считает, что они выступают практически полным аналогом ядерного оружия.
"Это же, по сути, термобарическая бомба, скажем, первая по мощности после ядерной", — объясняет эксперт.
Киричевский считает, что ВСУ не нужно больше пугать применением тактических ядерных зарядов, поскольку аналог данного оружия уже был применён в боях под Марьинкой. Эксперт отметил, что этот населённый пункт якобы полностью разрушен именно "Солнцепёками".
Ранее сообщалось о видеокадрах боёв в Артёмовске с большими потерями войск ВСУ.
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С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.