Вооружённые силы Российской Федерации продолжают спецоперацию. Армия РФ уничтожает противника по всей линии боевого соприкосновения. Военные корреспонденты "Русской Весны" показали видеокадры, демонстрирующие потери ВС Украины.
В районе Северска Донецкой Народной Республики российские бойцы уничтожают позиции противника. На видеокадрах представлена работа военных второго армейского корпуса ЛНР в боях под Белогоровкой.
Артиллерия поддерживает продвижение штурмовых групп.
Ранее сообщалось о потерях ВС Украины в Артёмовске. Опубликованы соответствующие видеокадры.
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