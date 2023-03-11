RV: опубликованы видеокадры уничтожения позиций ВСУ под Северском в ДНР

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают спецоперацию. Армия РФ уничтожает противника по всей линии боевого соприкосновения. Военные корреспонденты "Русской Весны" показали видеокадры, демонстрирующие потери ВС Украины.

В районе Северска Донецкой Народной Республики российские бойцы уничтожают позиции противника. На видеокадрах представлена работа военных второго армейского корпуса ЛНР в боях под Белогоровкой.

Артиллерия поддерживает продвижение штурмовых групп.

Ранее сообщалось о потерях ВС Украины в Артёмовске. Опубликованы соответствующие видеокадры.