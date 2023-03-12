Times of San Diego: Россия сохраняет три преимущества для успешного ведения боёв на Украине

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Все утверждения о том, что российская армия на Украине скоро выдохнется и Москва будет вынуждена признать своё поражение, явно преждевременны, заявил американский политолог Рикардо Креспо.

"Россия сохраняет три преимущества для успешного ведения боёв на Украине и удержания новых территорий", — написал специалист в издании Times of San Diego.

Во-первых, Запад попросту не успевает с поставками необходимого вооружения для ВСУ, чтобы компенсировать численные превосходство ВС РФ. Во-вторых, имеющиеся у Киева производственные мощности не позволяют снабжать боеприпасами собственную армию.

В качестве третьего преимущества России Креспо назвал раскол союзников Украины, многие из которых считают, что Киеву стоит расстаться с территориями для прекращения боевых действий.