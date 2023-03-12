Все утверждения о том, что российская армия на Украине скоро выдохнется и Москва будет вынуждена признать своё поражение, явно преждевременны, заявил американский политолог Рикардо Креспо.
"Россия сохраняет три преимущества для успешного ведения боёв на Украине и удержания новых территорий", — написал специалист в издании Times of San Diego.
Во-первых, Запад попросту не успевает с поставками необходимого вооружения для ВСУ, чтобы компенсировать численные превосходство ВС РФ. Во-вторых, имеющиеся у Киева производственные мощности не позволяют снабжать боеприпасами собственную армию.
В качестве третьего преимущества России Креспо назвал раскол союзников Украины, многие из которых считают, что Киеву стоит расстаться с территориями для прекращения боевых действий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинский боевик снял на видео бой с российскими военными в районе населённого пункта Кременная.