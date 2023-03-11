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Sky News: Зеленский совершил смертельную ошибку в Артёмовске, уверен аналитик Белл

0:49
Силовые структуры

Решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артёмовск (Бахмут), несмотря на потери, является смертельной ошибкой уверен военный аналитик из Великобритании Шон Белл.

Sky News: Зеленский совершил смертельную ошибку в Артёмовске, уверен аналитик Белл

Война на истощение, которую ведёт артёмовский гарнизон ВСУ, играет только на руку России, считает эксперт.

"Он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) участвует в гладиаторских битвах на истощение. Однако, если Украина хочет выжить, она должна сохранить свои ограниченные ресурсы", — пояснил специалист в своей колонке для издания Sky News.

По его словам, ВСУ стоило бы использовать западную тактику, отступить и применить "маневренную войну", а не втягиваться в традиционные боевые действия в российском стиле.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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