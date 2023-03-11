Sky News: Зеленский совершил смертельную ошибку в Артёмовске, уверен аналитик Белл

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артёмовск (Бахмут), несмотря на потери, является смертельной ошибкой уверен военный аналитик из Великобритании Шон Белл.

Война на истощение, которую ведёт артёмовский гарнизон ВСУ, играет только на руку России, считает эксперт.

"Он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) участвует в гладиаторских битвах на истощение. Однако, если Украина хочет выжить, она должна сохранить свои ограниченные ресурсы", — пояснил специалист в своей колонке для издания Sky News.

По его словам, ВСУ стоило бы использовать западную тактику, отступить и применить "маневренную войну", а не втягиваться в традиционные боевые действия в российском стиле.