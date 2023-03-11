Решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артёмовск (Бахмут), несмотря на потери, является смертельной ошибкой уверен военный аналитик из Великобритании Шон Белл.
Война на истощение, которую ведёт артёмовский гарнизон ВСУ, играет только на руку России, считает эксперт.
"Он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) участвует в гладиаторских битвах на истощение. Однако, если Украина хочет выжить, она должна сохранить свои ограниченные ресурсы", — пояснил специалист в своей колонке для издания Sky News.
По его словам, ВСУ стоило бы использовать западную тактику, отступить и применить "маневренную войну", а не втягиваться в традиционные боевые действия в российском стиле.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.