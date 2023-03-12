ВСУ потеряли партию дронов-камикадзе Switchblade в Запорожье из-за ошибки в логистике

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска нанесли мощный удар по складу ВСУ в районе Малиновки Запорожской области, где хранились сотни ракет для РСЗО "Град", а также снаряды для комплексов "Фагот" и "Конкурс". Об этом сообщили военные корреспонденты RT.

Военкоры отметили, что за неделю до атаки на позиции ВСУ прибыли 150 дронов-камикадзе Switchblade 300. Предполагается, что остановка в Малиновке была случайной. Изначально боеприпасы были отправлены на опорные пункты украинской армии, однако там партию не смогли принять из-за отсутствия на местах дежурных офицеров и непонимания, кто должен отвечать за их приём.

"Из-за ошибки в логистике два грузовика, перевозивших беспилотники, были перенаправлены на склады ВСУ в Малиновке. Стоимость каждого барражирующего боеприпаса Switchblade 300 с дальностью пуска до 10 км оценивается в 6-7 тысяч долларов", — указали военкоры.