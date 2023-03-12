Российские войска нанесли мощный удар по складу ВСУ в районе Малиновки Запорожской области, где хранились сотни ракет для РСЗО "Град", а также снаряды для комплексов "Фагот" и "Конкурс". Об этом сообщили военные корреспонденты RT.
Военкоры отметили, что за неделю до атаки на позиции ВСУ прибыли 150 дронов-камикадзе Switchblade 300. Предполагается, что остановка в Малиновке была случайной. Изначально боеприпасы были отправлены на опорные пункты украинской армии, однако там партию не смогли принять из-за отсутствия на местах дежурных офицеров и непонимания, кто должен отвечать за их приём.
"Из-за ошибки в логистике два грузовика, перевозивших беспилотники, были перенаправлены на склады ВСУ в Малиновке. Стоимость каждого барражирующего боеприпаса Switchblade 300 с дальностью пуска до 10 км оценивается в 6-7 тысяч долларов", — указали военкоры.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США намерены регулировать климат на планете.