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Боевики ВСУ заявили о развёртывании ВС РФ автономных комплексов наблюдения "Муром-П"

0:53
Силовые структуры

Военные российской армии начали применять для отслеживания позиций киевских войск комплексы дальнего визуального наблюдения "Муром-П". Об этом информируют украинские источники со ссылкой на военнослужащих ВСУ.

Боевики ВСУ заявили о развёртывании ВС РФ автономных комплексов наблюдения "Муром-П"

Новые комплексы появились на всех направлениях. С их помощью можно обнаружить как личный состав, так и технику в любое время суток. Военные ВСУ получили указание уничтожать "Муром-П" при обнаружении.

"По всем фронтам в РФ фиксируется новый комплекс "Муром-П". Имеет тепловизор и камеру с зумом. Может работать автономно с элеваторов и других высоких объектов", — заявил один из украинских боевиков.

Данный комплекс обнаруживает человека камерой на расстоянии до десяти километров, тепловизором — до четырёх километров.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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