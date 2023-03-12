Военные российской армии начали применять для отслеживания позиций киевских войск комплексы дальнего визуального наблюдения "Муром-П". Об этом информируют украинские источники со ссылкой на военнослужащих ВСУ.
Новые комплексы появились на всех направлениях. С их помощью можно обнаружить как личный состав, так и технику в любое время суток. Военные ВСУ получили указание уничтожать "Муром-П" при обнаружении.
"По всем фронтам в РФ фиксируется новый комплекс "Муром-П". Имеет тепловизор и камеру с зумом. Может работать автономно с элеваторов и других высоких объектов", — заявил один из украинских боевиков.
Данный комплекс обнаруживает человека камерой на расстоянии до десяти километров, тепловизором — до четырёх километров.
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