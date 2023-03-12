Войска ВС РФ освободили от ВСУ Красногоровку на Авдеевском направлении

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили о новом успехе армии РФ.

В тяжёлых боях российские подразделения освободили Красногоровку на Авдеевском направлении под Донецком. Сейчас бои идут на окраинах населённого пункта, ВС РФ гасят остатки сопротивления противника и отгоняют его дальше.

"Красногоровка фактически захвачена российскими войсками", — подтверждают украинские военные аналитики.

Также на данный момент идёт штурм Каменки.

Ранее сообщалось, что штурмовые группы ВС РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска.