Вооружённые силы России продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили о новом успехе армии РФ.
В тяжёлых боях российские подразделения освободили Красногоровку на Авдеевском направлении под Донецком. Сейчас бои идут на окраинах населённого пункта, ВС РФ гасят остатки сопротивления противника и отгоняют его дальше.
"Красногоровка фактически захвачена российскими войсками", — подтверждают украинские военные аналитики.
Также на данный момент идёт штурм Каменки.
Ранее сообщалось, что штурмовые группы ВС РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска.
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Украинский боевик снял на видео бой с российскими военными в районе населённого пункта Кременная.