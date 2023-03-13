Пленный солдат ВСУ: украинские офицеры под Авдеевкой грозят новобранцам расстрелом

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Офицеры 53-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), переброшенные в район Авдеевки, угрожают новобранцам расстрелом за любые попытки отступления. Об этом сообщил пленный украинский солдат.

В беседе с корреспондентом РИА Новости он отметил, что украинским военнослужащим на Авдеевском направлении запрещено оставлять передовые позиции и приближаться к командно-наблюдательному пункту, где находится офицерский состав.

"Если будешь уходить с позиции — будут стрелять. Вот так сказали", — подтвердил собеседник агентства.

Военный добавил, что попал в плен во время штурма укрепрайона ВСУ российскими войсками. По словам бойца, сначала он пытался отражать атаку, однако через некоторое время принял решение сдаться. Как пояснил украинский солдат, с поднятыми руками вышли все его товарищи.

Он также подчеркнул: перед отправкой на линию боевого соприкосновения новобранцев обучают всего в течение двух дней.