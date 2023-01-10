Украинский военный, попавший в российский плен, сообщил, что киевский режим столкнулся с колоссальными потерями в рядах Вооружённых сил страны.
В видеозаписи, распространённой Министерством обороны РФ, представитель ВСУ также подчёркивает: военно-политическое командование Украины отправляет бойцов "на убой" и отказывается исправлять недостатки в схеме эвакуации военнослужащих с поля боя.
"Да, колоссальные", — отметил пленный, отвечая на вопрос о потерях среди личного состава украинской армии.
При этом он призвал искать причины конфликта внутри Украины. По его словам, руководство страны заинтересовано в продолжении столкновений.
Кроме того, военный добавил, что Киев отказывается выплачивать компенсации семьям погибших украинских солдат.
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