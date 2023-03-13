Подполковник Марочко: ВСУ испытывают нехватку горючего на Кременском направлении

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) столкнулись с острым дефицитом горюче-смазочных материалов (ГСМ) в районе населённого пункта Кременная. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, киевский режим стал выделять меньше средств на поддержание боеспособности украинских подразделений, которые базируются на участке Сватово — Кременная.

"Больше всего это коснулось ГСМ", — указал Марочко.

Как пояснил подполковник, финансирование ВСУ на Кременском направлении сокращено почти на четверть. Пока не уточняется, с чем связано такое решение Киева.

Ранее Марочко сообщил, что украинское командование перебросило под Кременную около ста неподготовленных мобилизованных. Он подчеркнул: военнослужащих обманным путём доставили на передовую, хотя должны были отвезти на полигоны для прохождения курса подготовки.