Порядка ста неподготовленных мобилизованных гражданских лиц переброшены Киевом в район населённого пункта Кременная в Донбассе. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
По его данным, мобилизованных заверяли, что они едут на полигон для обучения, однако их бросили сразу на передовую. При этом никакой специальной тренировки они не проходили.
Ранее в Сети появилось снятое украинским боевиком видео боя с российскими военными под Кременной. Ситуация на этом направлении обострилась осенью прошлого года.
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