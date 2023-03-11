Марочко: Киев перебросил около ста неподготовленных мобилизованных под Кременную

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Порядка ста неподготовленных мобилизованных гражданских лиц переброшены Киевом в район населённого пункта Кременная в Донбассе. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его данным, мобилизованных заверяли, что они едут на полигон для обучения, однако их бросили сразу на передовую. При этом никакой специальной тренировки они не проходили.

Ранее в Сети появилось снятое украинским боевиком видео боя с российскими военными под Кременной. Ситуация на этом направлении обострилась осенью прошлого года.