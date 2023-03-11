Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Нью-Йорке пытаются найти решение проблемы пожаров аккумуляторов электроскутеров и электровелосипедов
Экс-разведчик ВС США Риттер: украинскую армию летом ждёт катастрофа
РВ: российские разведчики выследили и уничтожили спецгруппу диверсантов ВСУ под Херсоном
Военкор Руденко: артиллерия ВС РФ поставила жирную точку в судьбе ДРГ нацистов
Blomberg: Китай развернул гиперзвуковые ракеты для поражения баз США в Тихом океане
Марочко: ВСУ в Артёмовске перевозят боеприпасы в машинах под знаком красного креста
РВ: солдат ВСУ во время боя под Кременной снял, как его сразила пуля
Крах "крипты": банк Silvergate объявил о ликвидации
Lamborghini подтвердил, что гибриды Huracán и Urus появятся в 2024 году

Марочко: Киев перебросил около ста неподготовленных мобилизованных под Кременную

0:41
Силовые структуры

Порядка ста неподготовленных мобилизованных гражданских лиц переброшены Киевом в район населённого пункта Кременная в Донбассе. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Марочко: Киев перебросил около ста неподготовленных мобилизованных под Кременную

По его данным, мобилизованных заверяли, что они едут на полигон для обучения, однако их бросили сразу на передовую. При этом никакой специальной тренировки они не проходили.

Ранее в Сети появилось снятое украинским боевиком видео боя с российскими военными под Кременной. Ситуация на этом направлении обострилась осенью прошлого года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Апокалипсис становится реальным: эксперт о солнечной активности и магнитных бурях

С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.

Биоэнерготерапевт: солнечная активность и магнитные бури — апокалипсис становится реальным
РВ: весенняя наступательная кампания ВСУ на юге РФ приобретает чёткие контуры
ВСУ готовятся к весеннему наступлению на вошедшие в состав РФ территории
Украина впервые применила "умную" авиабомбу JDAM-ER
Злые русские "Кинжалы" уничтожили бункеры с "теневыми офицерами" НАТО
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Западные СМИ лгут о жителях Артёмовска: они не хотят уезжать и быть на стороне Киева — Die Welt*
Экспортом зерна Россия оказывает мощное влияние на весь мир
Актёр Александр Михайлов высказался о Хаматовой и Смольянинове
Актёр Александр Михайлов высказался о Хаматовой и Смольянинове
Последние материалы
Марочко: Киев перебросил около ста неподготовленных мобилизованных под Кременную
РВ: солдат ВСУ во время боя под Кременной снял, как его сразила пуля
Крах "крипты": банк Silvergate объявил о ликвидации
Lamborghini подтвердил, что гибриды Huracán и Urus появятся в 2024 году
Великий пост — время сугубой молитвы
WP: "удар возмездия" гиперзвуковыми "Кинжалами" по Украине показал уязвимость Запада
Рогов: самое опасное для режима Зеленского — мир
Newsweek: подлодки России у побережья США вернули американцам страхи холодной войны
РВ: боевикам "Азова"* вынесли приговоры в ЛНР и ДНР
Наводчик расчёта "кочующих миномётов": наши главные козыри — внезапность и скорость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников