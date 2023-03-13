Военкоры показали видео, на котором БТР ВСУ с оторванным колесом пытается проехать по переправе

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео, на котором подбитый российскими военными бронетранспортёр украинской армии пытается проехать по разрушенной переправе, рискуя свалиться с насыпи. Снятые самими боевиками кадры опубликовали журналисты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На записи видно, что у БТРа отсутствует одно правое колесо. Советчики за кадром "руководят" процессом, объясняя, как лучше преодолеть преграду.

Противник продолжает форсировать реки на фронте. И иногда даже таким опасным способом, заметили авторы канала.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что в районе Артёмовска уже появились немецкие танки "Леопард".