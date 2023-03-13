Военкор Руденко: немецкие танки "Леопард" уже находятся в районе Артёмовска

Поставленные Киеву Западом немецкие танки "Леопард" уже находятся в районе Артёмовска (Бахмута). Об этом написал в понедельник в своём Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко, сославшись на собственную информацию.

Военкор также выразил уверенность, что российские танкисты достойно встретят "фрица".

Ранее в Сети появилось видео со "странным" танком ВСУ в Бахмуте, который одни блогеры приняли за немецкий "Леопард", а другие за польский основной боевой танк PT-91 Twardy. Однако эксперты заявили, что это советский Т-80БВ, что видно по наличию динамической защиты и инфракрасного прожектора.