Военный эксперт Жданов раскрыл план наступления ВСУ в Донбассе: лобовых штурмов не будет

Украинский военный аналитик Олег Жданов заявил, что ВСУ в Донбассе не будут проводить штурмов "лоб в лоб", а, скорее всего, будут пытаться обойти российские линии обороны. Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.

По его мнению, Россия готовилась в Донбассе не к обороне, а к наступлению, поэтому и не построила там мощных оборонительных сооружений.

"Это мы три линии обороны строили восемь лет. И, да, есть участки, на которых она держится до сих пор. С другой стороны, есть участки, которые в ходе боевых действий получили значительные разрушения. Мы не будем штурмовать в лоб, мы найдем слабое место и обойдём эту линию или в слабом месте за счёт огневых средств обеспечим прорыв линии. Далее введут группировку войск "Прорыв" с раздвижением флангов противника", — раскрыл план наступательной операции ВСУ киевский эксперт.

Он также добавил, что проходить контрнаступление может и вдоль линии обороны.