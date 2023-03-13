Военные ВС Украины применяют против бойцов российской армии в Артёмовске (Бахмуте) гранатомёты Bullspike болгарского производства. Об этом пишет "Военное обозрение".
Отмечается, что отправка киевской армии данных оружий не афишировалась, однако появилось фото корреспондентов турецкого агентства Anadolu, на котором запечатлён украинский военный 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он держит в руках Bullspike.
В августе прошлого года украинские источники сообщали о поступлении в зону спецоперации гранатомётов Bullspike-AT производства болгарской государственной компании VMZ EAD. Однако официальных подтверждений не было.
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