Шурыгин заявил, что перед большим контрнаступлением ВСУ проверят свои резервы в Артёмовске

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС Украины следует проверить свои резервы, которые они смогли накопить. Так считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.

По его мнению, для этого идеально подойдёт Артёмовск (Бахмут). На данном направлении у украинских войск нет серьёзного провала, который нужно срочно закрывать.

Для Киева важно хотя бы ненадолго задержать ВС РФ. Это станет некой "предварительной перемогой" перед большим наступлением.

"Для командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского презентация себя на направлении Бахмута чрезвычайно важна, и, соответственно, от него этого ждут. Поэтому нам надо к этому быть готовыми", — сообщил Шурыгин "Военному делу".

Он уверен, что вскоре ожидается большое наступление ВСУ, поскольку США требуют от Киева решительных действий.