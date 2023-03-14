Штурмовые группы российских подразделений при поддержке артиллерии, миномётов и танков успешно атакуют позиции боевиков в Авдеевке.
"Наши активно наступают в районе коксохимзавода (АКХЗ)", — сообщают военкоры издания "Русская весна".
Постоянные атаки ВС РФ ведутся к северу от рубежа Водяное-Опытное, российским бойцам предстоит преодолеть несколько эшелонов обороны, чтобы выйти на окраины населённого пункта Северное.
Также репортёры рассказали об ожесточённых боях в Первомайском и в районе Невельского.
Ранее десантник пояснил, почему российские военнослужащие не используют окопы неприятеля после отступления противника.
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Министр экономики Сербии Раде Башта потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.