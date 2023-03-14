РВ: армия России атакует Авдеевку и взламывает эшелонированную оборону ВСУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Штурмовые группы российских подразделений при поддержке артиллерии, миномётов и танков успешно атакуют позиции боевиков в Авдеевке.

"Наши активно наступают в районе коксохимзавода (АКХЗ)", — сообщают военкоры издания "Русская весна".

Постоянные атаки ВС РФ ведутся к северу от рубежа Водяное-Опытное, российским бойцам предстоит преодолеть несколько эшелонов обороны, чтобы выйти на окраины населённого пункта Северное.

Также репортёры рассказали об ожесточённых боях в Первомайском и в районе Невельского.

Ранее десантник пояснил, почему российские военнослужащие не используют окопы неприятеля после отступления противника.