Когда российские бойцы выбивают противника с занимаемых позиций, они не используют украинские окопы, а роют новые под огнём неприятеля, рассказал заместитель комбата ВС РФ с позывным "Маяк".
Десантник пояснил, что перед отходом боевики пытаются всеми возможными способами усложнить использование своих укреплений.
"Устанавливают противопехотные мины, растяжки. Поэтому для сохранения личного состава мы не используем окопы противника", — уточнил он в интервью изданию "Звезда".
К тому же, добавил военнослужащий, украинцы отлично знают устройство своих позиций, и окопы националистов становятся лёгкой целью для артиллерии ВСУ.
Ранее американский аналитик перечислил три преимущества России, позволяющие ВС РФ успешно вести боевые действия на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Министр экономики Сербии Раде Башта потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.