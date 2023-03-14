Десантник ВС РФ: использовать захваченные окопы противника опасно, приходится рыть свои

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Когда российские бойцы выбивают противника с занимаемых позиций, они не используют украинские окопы, а роют новые под огнём неприятеля, рассказал заместитель комбата ВС РФ с позывным "Маяк".

Десантник пояснил, что перед отходом боевики пытаются всеми возможными способами усложнить использование своих укреплений.

"Устанавливают противопехотные мины, растяжки. Поэтому для сохранения личного состава мы не используем окопы противника", — уточнил он в интервью изданию "Звезда".

К тому же, добавил военнослужащий, украинцы отлично знают устройство своих позиций, и окопы националистов становятся лёгкой целью для артиллерии ВСУ.

Ранее американский аналитик перечислил три преимущества России, позволяющие ВС РФ успешно вести боевые действия на Украине.