На данный момент российское руководство утверждает, что в стране не будет всеобщей мобилизации. В тоже же время РФ старается отгородить молодое поколение граждан от участия в спецоперации. К такому выводу пришли американские аналитики из Института изучения войны США (ISW).
Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о повышении минимального и максимального возрастов призыва на военную службу. В связи с этим среди западных аналитиков возникли обсуждения. Эксперты считают, что, максимально повышая возраст призыва, Россия хочет удовлетворить все потребности ВС РФ.
Руководство страны также забоится о молодом поколении. Понижением призывного возраста оно желает оградить юных граждан от демографических и социальных последствий боевых действий.
Аналитики полагают, что спецоперация не продлится более трёх лет, поскольку возраст призыва на военную службу будет меняться в соответствии с определённым графиком. Отмечается, что Кремль не планирует всеобщую мобилизацию.
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