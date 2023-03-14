ISW: Россия пытается отгородить молодёжь от участия в СВО на Украине

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На данный момент российское руководство утверждает, что в стране не будет всеобщей мобилизации. В тоже же время РФ старается отгородить молодое поколение граждан от участия в спецоперации. К такому выводу пришли американские аналитики из Института изучения войны США (ISW).

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о повышении минимального и максимального возрастов призыва на военную службу. В связи с этим среди западных аналитиков возникли обсуждения. Эксперты считают, что, максимально повышая возраст призыва, Россия хочет удовлетворить все потребности ВС РФ.

Руководство страны также забоится о молодом поколении. Понижением призывного возраста оно желает оградить юных граждан от демографических и социальных последствий боевых действий.

Аналитики полагают, что спецоперация не продлится более трёх лет, поскольку возраст призыва на военную службу будет меняться в соответствии с определённым графиком. Отмечается, что Кремль не планирует всеобщую мобилизацию.