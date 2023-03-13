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Депутат Госдумы РФ Гурулёв призвал ВС РФ не расслабляться из-за подготовки ВСУ наступления

Силовые структуры

Депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулёв дал прогнозы относительно будущих действий ВСУ на Артёмовском направлении. Он отметил, что основной задачей на ближайшее время должно стать обеспечение ВС РФ на данном участке фронта нормальным количеством боеприпасов.

Депутат Госдумы РФ Гурулёв призвал ВС РФ не расслабляться из-за подготовки ВСУ наступления

Гурулёв считает, что планируется наступление ВСУ на Артёмовском направлении. Однако оно может быть специальным введением в заблуждение войск ВС РФ. Генерал-лейтенант уверен, что разведчики русской армии вплотную занимаются этим вопросом: определяют местоположение противника и вероятный характер действий.

"Здесь точно расслабляться нельзя, надо быть внимательными на Запорожском, Херсонском направлениях. Я бы ещё сильно выделил Белгородское, Курское, Брянское. При нормальном развитии ситуации ударами авиации по скоплению войск противника мы в состоянии их обескровить. Если их наступление состоится, а мы будем к этому готовы, то это хорошо. Мы их ещё сильнее обескровим", — сказал Гурулёв в эфире "Соловьёв LIVE".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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