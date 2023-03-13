В Сети появились очередные кадры жестокого расстрела со стороны ВСУ. Боевики украинской армии открыли огонь в спины отступающих солдат, которые были призваны в ходе тотальной мобилизации.
На опубликованном видео четверо военнослужащих подняли белый флаг и пошли по полю. Однако украинские националисты убили безоружных.
"Начало марта 2023. Мобилизованные решили сдаться кацапам. Не фартануло, не срослось", — пишут киевские Telegram-каналы.
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