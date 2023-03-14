Рожин: потеря Артёмовска будет означать для ВСУ серьёзные проблемы на нескольких направлениях

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Потеря Артёмовска (Бахмута) будет означать для вооружённых сил Украины (ВСУ) серьёзные проблемы сразу на нескольких направлениях на западе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин в эфире стрима RT.

Артёмовск потянет за собой проблемы на других участках — в районах Северска, Константиновки, Дзержинска, считает аналитик.

По его словам, если сейчас удастся выполнить цели второго этапа СВО, то летом (при условии купирования наступления ВСУ), можно уже будет увидеть операции по освобождению населённых пунктов Славянской и Краматорской агломерации.

Добавим, сегодня днём президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с военными, на котором принято решение продолжать удерживать Артёмовск.