"Военная хроника": в промзоне Артёмовска могут быть заблокированы 500 боевиков ВСУ

В промзоне Артёмовска (Бахмута) могут быть заблокированы 500 боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает "Военная хроника".

Сейчас идёт зачистка российскими бойцами цеха санитарно-технической арматуры завода "Востокмаш", находящегося в нескольких десятках метров от прессово-волочильного комплекса БЗОЦМ.

По данным издания, под этими помещениями в подземных коридорах и сети тоннелей могут укрываться не менее 300 украинских военных, а общее количество подразделений ВСУ, Нацгвардии и бригад теробороны может насчитывать порядка 500 человек.

Подразделения ВСУ занимают также позиции территории Макеевского завода металлоконструкций, под которым тоже есть подземные помещения.