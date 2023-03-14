Пленный боец ВСУ, 20-летний Сергей Тарасюк рассказал о вызывающем и аморальном поведении иностранных наёмников в Бахмуте. Запись с допросом военнопленного была опубликована каналом "Сыны Отечества".
Боец рассказал, что западным вооружением распоряжались наёмники, в то время как украинские военные пользовались советским вооружением.
Тарасюк отметил, что иностранные наёмники относились к украинцам как к обслуживающему персоналу.
"Отношения с ними (наёмниками) были очень плохие. Они мародёрили у своих же, я офигел, когда это узнал. Наёмники ведут себя агрессивно, особенно когда напьются или под наркотиками. Те, кто с ними хорошо общался, с теми они вступали в половую связь", — рассказал Тарасюк.
По словам украинского военнослужащего, начальство закрывало глаза на выходки наёмников. К тому же высшее командование и не представляло всей картины происходящего, потому что находилось в тылу.
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