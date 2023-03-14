Военнопленный Тарасюк: наёмники в Бахмуте ведут себя агрессивно и пристают к ВСУшникам

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пленный боец ВСУ, 20-летний Сергей Тарасюк рассказал о вызывающем и аморальном поведении иностранных наёмников в Бахмуте. Запись с допросом военнопленного была опубликована каналом "Сыны Отечества".

Боец рассказал, что западным вооружением распоряжались наёмники, в то время как украинские военные пользовались советским вооружением.

Тарасюк отметил, что иностранные наёмники относились к украинцам как к обслуживающему персоналу.

"Отношения с ними (наёмниками) были очень плохие. Они мародёрили у своих же, я офигел, когда это узнал. Наёмники ведут себя агрессивно, особенно когда напьются или под наркотиками. Те, кто с ними хорошо общался, с теми они вступали в половую связь", — рассказал Тарасюк.

По словам украинского военнослужащего, начальство закрывало глаза на выходки наёмников. К тому же высшее командование и не представляло всей картины происходящего, потому что находилось в тылу.