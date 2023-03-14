Пленный Тарасюк: командование ВСУ оставило в Артёмовске только младший командный состав

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевское руководство оставило в Артёмовске только младший командный состав. Вышестоящие чины перебрались в тыловые районы. Об этом заявил солдат ВСУ Сергей Тарасюк, который попал в плен.

"Я в основном видел командиров взводов и рот. А таких вышестоящих — нет, они в тыл уезжают и оттуда отдают уже команды", — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Тарасюк подчеркнул, что рядом с позициями находятся члены нацбата "Азов"* и запугивают украинских военных. Некоторые из "азовцев"* были совсем молодыми ребятами, но именно они отличались особой жестокостью, уточнил пленный.

"Они говорили, что убегать нельзя, потому что расстреляем", — заявил Тарасюк.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.