Подполковник Марочко: Украина готовится к дискредитации ВС России под Артёмовском

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские офицеры, работающие в центре информационно-психологических операций, приступили к подготовке материалов, направленных на дискредитацию ВС России на Артёмовском направлении. Об этом сообщил подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В беседе с РИА Новости он отметил, что один из центров ВСУ активизировал свою деятельность в районе Артёмовска и Часова Яра.

"Основная задача — подготовка материалов, направленных на дискредитацию наших войск", — подтвердил Марочко.

По его словам, военно-политическое командование Украины надеется на то, что такой шаг позволит поднять моральный дух боевиков ВСУ.

Ранее иностранный журналист, побывавший в Артёмовске, заявил о пессимистических настроениях в рядах украинской армии. Как отмечает iNews, украинские солдаты начали сомневаться в целесообразности тяжёлых потерь на этом направлении.