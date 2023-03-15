Украинские офицеры, работающие в центре информационно-психологических операций, приступили к подготовке материалов, направленных на дискредитацию ВС России на Артёмовском направлении. Об этом сообщил подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В беседе с РИА Новости он отметил, что один из центров ВСУ активизировал свою деятельность в районе Артёмовска и Часова Яра.
"Основная задача — подготовка материалов, направленных на дискредитацию наших войск", — подтвердил Марочко.
По его словам, военно-политическое командование Украины надеется на то, что такой шаг позволит поднять моральный дух боевиков ВСУ.
Ранее иностранный журналист, побывавший в Артёмовске, заявил о пессимистических настроениях в рядах украинской армии. Как отмечает iNews, украинские солдаты начали сомневаться в целесообразности тяжёлых потерь на этом направлении.
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