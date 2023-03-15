Кирби: власти США приняли меры, чтобы обломки БПЛА MQ-9 не попали в чужие руки

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские власти приняли меры, чтобы обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9, упавшего в Чёрное море, не оказались в чужих руках, сообщил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

В беседе с журналистом телеканала CNN он отметил, что Вашингтон продолжит "защищать свою собственность". По его словам, США не намерены кому-либо отдавать свой беспилотник.

"Конечно, мы не хотим, чтобы кто-то, кроме нас, завладел им", — подчеркнул Кирби.

14 марта военные РФ зафиксировали в районе Крымского полуострова БПЛА США, который направлялся в сторону российской государственной границы. Как пояснили в Минобороны России, полёт американского беспилотника осуществлялся с выключенными транспондерами. Около 09:30 мск БПЛА MQ-9 перешёл в неуправляемый режим, потерял высоту и упал в море.