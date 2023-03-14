Заявление Минобороны РФ по инциденту с американским БПЛА

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 14 марта, утром в районе Крыма был зафиксирован полёт беспилотного летательного аппарата США в направлении российской госграницы.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Полёт американского БПЛА осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства", который установлен в целях проведения военной спецоперации. В воздух поднимались истребители ВКС России, чтобы идентифицировать воздушного нарушителя.

В результате резкого маневрирования около 09:30 (по московскому времени) беспилотный аппарат MQ-9 перешёл в неуправляемый полёт, потерял высоту и рухнул в воду, подчеркнуло военное ведомство.

Минобороны отметило, что истребители России не применяли бортовое оружие и не вступали в контакт с дроном США. Самолёты благополучно вернулись на военную базу.