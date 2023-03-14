Сегодня, 14 марта, утром в районе Крыма был зафиксирован полёт беспилотного летательного аппарата США в направлении российской госграницы.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Полёт американского БПЛА осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства", который установлен в целях проведения военной спецоперации. В воздух поднимались истребители ВКС России, чтобы идентифицировать воздушного нарушителя.
В результате резкого маневрирования около 09:30 (по московскому времени) беспилотный аппарат MQ-9 перешёл в неуправляемый полёт, потерял высоту и рухнул в воду, подчеркнуло военное ведомство.
Минобороны отметило, что истребители России не применяли бортовое оружие и не вступали в контакт с дроном США. Самолёты благополучно вернулись на военную базу.
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