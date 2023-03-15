Боевик нацбата "Азов"* убил мирного жителя Мариуполя, заподозрив в нём корректировщика

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Санитар националистического батальона "Азов"* Евгений Савельев во время боевых действий за Мариуполь убил мирного жителя, поскольку боевики заподозрили в нём российского корректировщика.

Гражданский мужчина не прятался в подвалах, как остальные местные жители. Более того, по словам Савельева, он часто появлялся на линии огня, поэтому "азовцы"* решили, что он выходит "на разведку".

"Посовещавшись группой, было принято решение о том, чтобы его ликвидировать, так как его подозревали в том, что он был наблюдатель. В очередной раз, когда начался бой, этот мужчина опять вышел", — рассказал Савельев в беседе с РИА Новости.

Командир нацбата приказал ему убить мужчину, после чего Савельев несколько раз выстрелил в "наблюдателя" из автомата АК-74.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.