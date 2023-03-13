Украинские врачи становятся свидетелями такого количества потерь среди солдат ВСУ, о котором НАТО даже не подозревает. Об этом заявили журналисты издания Times.
"Украинские медики становятся свидетелями таких масштабов и тяжести потери, которые не знакомы НАТО", — указали репортёры.
Когда группа боевых медиков прибыла на позицию ВСУ, российский снаряд пролетел дугой над линией фронта в 500 метрах от них и превратил место дислокации в "кровавое месиво". Врачи едва могли слышать стоны раненых из-за пулемётного огня и грохота наступающей артиллерии, рассказали журналисты.
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