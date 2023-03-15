Сенаторы обеих партий США потребовали от Пентагона передать Украине истребители F-16

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Журналисты заявили, что восемь сенаторов от американских партий отправили Минобороны США письмо с требованием объяснить, что нужно для поставок Киеву военных самолётов F-16.

Как подчеркнули политики, Вашингтон должен передать истребители ВСУ, поскольку вооружённое столкновение РФ и Украины "находится на критическом этапе".

"Речь идёт о значительном потенциале, который может стать решающим фактором на поле боя", — заявили сенаторы, передаёт Politico.

При этом в издании напомнили, что официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала: американские власти не намерены отправлять Киеву военные самолёты.

Ранее бывший глава МО США Леон Панетта поддержал идею предоставить Украине истребители F-16.