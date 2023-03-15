Журналисты заявили, что восемь сенаторов от американских партий отправили Минобороны США письмо с требованием объяснить, что нужно для поставок Киеву военных самолётов F-16.
Как подчеркнули политики, Вашингтон должен передать истребители ВСУ, поскольку вооружённое столкновение РФ и Украины "находится на критическом этапе".
"Речь идёт о значительном потенциале, который может стать решающим фактором на поле боя", — заявили сенаторы, передаёт Politico.
При этом в издании напомнили, что официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала: американские власти не намерены отправлять Киеву военные самолёты.
Ранее бывший глава МО США Леон Панетта поддержал идею предоставить Украине истребители F-16.
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