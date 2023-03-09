Экс-руководитель Минобороны США Леон Панетта положительно оценил предложение передать Киеву истребители F-16.
"Я за отправку вооружений, необходимых Киеву для обороны", — подчеркнул бывший министр, слова которого приводит Corriere della Sera.
Как отметил экс-глава американского военного ведомства, ВСУ должны не сдаваться и мешать армии России контролировать Донбасс. Вместе с этим Панетта сказал, что только попытка Украины взять Крым заставит Москву принять участие в переговорах с Киевом.
Ранее руководитель Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Запад поставит ВСУ военные самолёты.
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