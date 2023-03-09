Бывший глава Пентагона поддержал идею поставить Украине истребители F-16

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-руководитель Минобороны США Леон Панетта положительно оценил предложение передать Киеву истребители F-16.

"Я за отправку вооружений, необходимых Киеву для обороны", — подчеркнул бывший министр, слова которого приводит Corriere della Sera.

Как отметил экс-глава американского военного ведомства, ВСУ должны не сдаваться и мешать армии России контролировать Донбасс. Вместе с этим Панетта сказал, что только попытка Украины взять Крым заставит Москву принять участие в переговорах с Киевом.

Ранее руководитель Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Запад поставит ВСУ военные самолёты.