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Во всех областях Украины прозвучала воздушная тревога

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Силовые структуры

В среду, 15 марта, украинские власти заявили, что по всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Во всех областях Украины прозвучала воздушная тревога

Информация об угрозе ракетного обстрела опубликована на сайте карты, которую разработало украинское министерство цифровой трансформации. Об опасности заявили и журналисты интернет-газеты "Страна".

"Сообщается о взлёте истребителей МиГ-31 в Белоруссии", — отметили в издании.

Ранее журналисты рассказывали о взрывах в Одесской области, в том числе в столице региона. Как отметили в СМИ "Украина.ру", работали системы противовоздушной обороны.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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