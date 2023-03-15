Во всех областях Украины прозвучала воздушная тревога

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В среду, 15 марта, украинские власти заявили, что по всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Информация об угрозе ракетного обстрела опубликована на сайте карты, которую разработало украинское министерство цифровой трансформации. Об опасности заявили и журналисты интернет-газеты "Страна".

"Сообщается о взлёте истребителей МиГ-31 в Белоруссии", — отметили в издании.

Ранее журналисты рассказывали о взрывах в Одесской области, в том числе в столице региона. Как отметили в СМИ "Украина.ру", работали системы противовоздушной обороны.