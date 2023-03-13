Украинские журналисты сообщили о взрывах в Сумской области. Известно, что в регионе прозвучала воздушная тревога.
"Пишут о взрывах в Сумской области", — отметили в издании "Страна.ua".
Власти Украины пока не подтверждали данные журналистов.
Ранее сирены звучали в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях. Об угрозе ракетного обстрела чиновники заявили на сайте карты Министерства цифровой трансформации.
Журналисты "Зеркала недели" рассказали о взрывах в Харьковской области. В этом регионе власти проводили обязательную эвакуацию.
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