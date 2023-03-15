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Рогов: в Пологовском районе Запорожской области ведётся разведка боем со стороны ВСУ

Силовые структуры

ВСУ ведут разведку боем на Запорожском направлении. Об этом проинформировал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Рогов: в Пологовском районе Запорожской области ведётся разведка боем со стороны ВСУ

"В Пологовском районе ВСУ проводят разведку боем с применением бронетехники и нескольких десятков боевиков. Идет бой", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

До этого Рогов уже предупредил о переброске Киевом новых резервов в Запорожье. Он рассказал, что сюда в ближайшие недели прибудут около 5 тысяч бойцов ВСУ, прошедших подготовку в странах ЕС. При этом Рогов подчеркнул, что российские военные заранее подготовили для встречи с противником несколько линий эшелонированной обороны.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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