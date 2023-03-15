Рогов: в Пологовском районе Запорожской области ведётся разведка боем со стороны ВСУ

ВСУ ведут разведку боем на Запорожском направлении. Об этом проинформировал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"В Пологовском районе ВСУ проводят разведку боем с применением бронетехники и нескольких десятков боевиков. Идет бой", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

До этого Рогов уже предупредил о переброске Киевом новых резервов в Запорожье. Он рассказал, что сюда в ближайшие недели прибудут около 5 тысяч бойцов ВСУ, прошедших подготовку в странах ЕС. При этом Рогов подчеркнул, что российские военные заранее подготовили для встречи с противником несколько линий эшелонированной обороны.