ВСУ ведут разведку боем на Запорожском направлении. Об этом проинформировал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"В Пологовском районе ВСУ проводят разведку боем с применением бронетехники и нескольких десятков боевиков. Идет бой", — написал Рогов в своём Telegram-канале.
До этого Рогов уже предупредил о переброске Киевом новых резервов в Запорожье. Он рассказал, что сюда в ближайшие недели прибудут около 5 тысяч бойцов ВСУ, прошедших подготовку в странах ЕС. При этом Рогов подчеркнул, что российские военные заранее подготовили для встречи с противником несколько линий эшелонированной обороны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тема братского единства, возможности друг друга обогащающего сосуществования многочисленных народов, проживающих на территории России, во времена всё чаще звучащих призывов к самоопределению национальных республик, округов и регионов нашей многоязычной страны необычайно актуальна и требует своего осмысления, в том числе художественного.