Разговор Сергея Шойгу и Ллойда Остина касался крушения беспилотника США над Чёрным морем.
Сергей Шойгу объяснил американскому коллеге, что причиной инцидента стало то, что США пренебрегли обозначенной Россией зоной ограничения полётов.
Министр обороны РФ отметил, что полёты БПЛА США у берегов Крыма воспринимаются как провокация и создают предпосылки для эскалации.
Заявление Минобороны РФ гласит, что Россия не заинтересована в эскалации, но намерена отвечать на провокации соразмерно.
Ранее Николай Патрушев заявил, что Россия собирается достать беспилотник США со дна Чёрного моря.
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