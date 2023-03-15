Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал о судьбе американского БПЛА, потерпевшего крушение над Чёрным морем.
Патрушев отметил, что обломки американского беспилотника постараются отыскать.
"Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Чёрное море американского беспилотника", — написал российский государственный деятель в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Британии назвали инцидент над Чёрным морем актом агрессии со стороны США.
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