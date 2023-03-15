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Патрушев заявил, что Россия намерена достать беспилотник США со дна Чёрного моря

0:32
Силовые структуры

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал о судьбе американского БПЛА, потерпевшего крушение над Чёрным морем.

Патрушев заявил, что Россия намерена достать беспилотник США со дна Чёрного моря

Патрушев отметил, что обломки американского беспилотника постараются отыскать.

"Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Чёрное море американского беспилотника", — написал российский государственный деятель в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Британии назвали инцидент над Чёрным морем актом агрессии со стороны США.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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