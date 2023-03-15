Патрушев заявил, что Россия намерена достать беспилотник США со дна Чёрного моря

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал о судьбе американского БПЛА, потерпевшего крушение над Чёрным морем.

Патрушев отметил, что обломки американского беспилотника постараются отыскать.

"Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Чёрное море американского беспилотника", — написал российский государственный деятель в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Британии назвали инцидент над Чёрным морем актом агрессии со стороны США.