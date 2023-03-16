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Марочко: ВСУ устанавливают мины образца НАТО при отступлении на Купянском направлении

Силовые структуры

Украинские боевики устанавливают мины образца НАТО, покидая свои позиции при отступлении на Купянском направлении, следует из заявления подполковника армии ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Марочко: ВСУ устанавливают мины образца НАТО при отступлении на Купянском направлении

В беседе с ТАСС он отметил, что российские войска продолжают развивать наступление в этой зоне боевых действий. По его словам, бойцы РФ, продвигаясь на Купянском направлении, регулярно находят противопехотные и противотанковые мины образца НАТО, брошенные солдатами ВСУ на старых позициях.

"Также выявлены мины, которые не имеют маркировки и очень схожи с минами советского производства", — добавил подполковник.

При этом он подчеркнул: чаще всего российским военнослужащим приходится обезвреживать мины, произведённые в Соединённых Штатах Америки, ФРГ и Франции.

Ранее заместитель командира сводного отряда инженерных войск ВС РФ с позывным "Диктор" сообщил, что ВСУ начали устанавливать опасные мины-ловушки в окрестностях Мариуполя.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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