Украинские боевики устанавливают мины образца НАТО, покидая свои позиции при отступлении на Купянском направлении, следует из заявления подполковника армии ЛНР в отставке Андрея Марочко.
В беседе с ТАСС он отметил, что российские войска продолжают развивать наступление в этой зоне боевых действий. По его словам, бойцы РФ, продвигаясь на Купянском направлении, регулярно находят противопехотные и противотанковые мины образца НАТО, брошенные солдатами ВСУ на старых позициях.
"Также выявлены мины, которые не имеют маркировки и очень схожи с минами советского производства", — добавил подполковник.
При этом он подчеркнул: чаще всего российским военнослужащим приходится обезвреживать мины, произведённые в Соединённых Штатах Америки, ФРГ и Франции.
Ранее заместитель командира сводного отряда инженерных войск ВС РФ с позывным "Диктор" сообщил, что ВСУ начали устанавливать опасные мины-ловушки в окрестностях Мариуполя.
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