Замкомандира сводного отряда инженерных войск Вооружённых сил РФ с позывным "Диктор" рассказал о хитром шаге украинских подразделений в окрестностях Мариуполя.
По его словам, боевики ВСУ расставляют опасные мины-ловушки, способные уничтожать тяжёлую технику и сапёров. Он добавил, что их установкой, скорее всего, занимаются профессиональные военнослужащие.
В беседе с РИА Новости заместитель командира отметил, что сапёры, проводящие работы возле противотанковых мин, внезапно натыкаются на несколько противопехотных мин, которые националисты сознательно устанавливают для борьбы с солдатами РФ.
Как пояснил другой российский военный с позывным "Дикий", любая противопехотная мина для бойцов РФ — потенциальная ловушка. Он также подчеркнул: при разминировании необходимо сохранять выдержку во избежание несчастного случая.
Ранее стало известно, что российские сапёры обезвредили украинское противотанковое минное поле под Мариуполем.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
РФ могла бы создать новый газовый хаб в Калининградской области, к которому в дальнейшем сможет подключиться "одумавшаяся" Европа, заявил Вострецов.