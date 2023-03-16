РИА Новости: ВСУ хитрят и устанавливают опасные мины-ловушки в районе Мариуполя

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Замкомандира сводного отряда инженерных войск Вооружённых сил РФ с позывным "Диктор" рассказал о хитром шаге украинских подразделений в окрестностях Мариуполя.

По его словам, боевики ВСУ расставляют опасные мины-ловушки, способные уничтожать тяжёлую технику и сапёров. Он добавил, что их установкой, скорее всего, занимаются профессиональные военнослужащие.

В беседе с РИА Новости заместитель командира отметил, что сапёры, проводящие работы возле противотанковых мин, внезапно натыкаются на несколько противопехотных мин, которые националисты сознательно устанавливают для борьбы с солдатами РФ.

Как пояснил другой российский военный с позывным "Дикий", любая противопехотная мина для бойцов РФ — потенциальная ловушка. Он также подчеркнул: при разминировании необходимо сохранять выдержку во избежание несчастного случая.

Ранее стало известно, что российские сапёры обезвредили украинское противотанковое минное поле под Мариуполем.