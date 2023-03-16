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В ЛНР нашли место возможной казни боевиками ВСУ шести пленных российских солдат

0:59
Силовые структуры

В Луганской Народной Республике нашли место возможной казни бойцов Народной милиции ЛНР. Об этом рассказали в репортаже телеканала Россия 24.

В ЛНР нашли место возможной казни боевиками ВСУ шести пленных российских солдат

Зверски расстреляны были шесть человек. Могилу они копали себе сами, на что указывает ряд признаков, которые увидели следователи СК РФ и другие эксперты межведомственной группы при подъёме тел. Также при одном из бойцов нашли документы, которые помогут установить личности остальных.

Житель расположенного рядом с местом казни посёлка Боровское рассказал, что слышал разговоры всушников, которые стояли в домах местных, об этих солдатах, как о пленных.

Все бойцы после идентификации будут захоронены по-человечески. Найденные свидетельства преступлений киевского режима станут основой для начала нового дела о нарушении Украиной методов ведения войны и обращения с пленными.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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