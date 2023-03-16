В Луганской Народной Республике нашли место возможной казни бойцов Народной милиции ЛНР. Об этом рассказали в репортаже телеканала Россия 24.
Зверски расстреляны были шесть человек. Могилу они копали себе сами, на что указывает ряд признаков, которые увидели следователи СК РФ и другие эксперты межведомственной группы при подъёме тел. Также при одном из бойцов нашли документы, которые помогут установить личности остальных.
Житель расположенного рядом с местом казни посёлка Боровское рассказал, что слышал разговоры всушников, которые стояли в домах местных, об этих солдатах, как о пленных.
Все бойцы после идентификации будут захоронены по-человечески. Найденные свидетельства преступлений киевского режима станут основой для начала нового дела о нарушении Украиной методов ведения войны и обращения с пленными.
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