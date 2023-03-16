В ЛНР нашли место возможной казни боевиками ВСУ шести пленных российских солдат

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Луганской Народной Республике нашли место возможной казни бойцов Народной милиции ЛНР. Об этом рассказали в репортаже телеканала Россия 24.

Зверски расстреляны были шесть человек. Могилу они копали себе сами, на что указывает ряд признаков, которые увидели следователи СК РФ и другие эксперты межведомственной группы при подъёме тел. Также при одном из бойцов нашли документы, которые помогут установить личности остальных.

Житель расположенного рядом с местом казни посёлка Боровское рассказал, что слышал разговоры всушников, которые стояли в домах местных, об этих солдатах, как о пленных.

Все бойцы после идентификации будут захоронены по-человечески. Найденные свидетельства преступлений киевского режима станут основой для начала нового дела о нарушении Украиной методов ведения войны и обращения с пленными.