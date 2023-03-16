Польские спецслужбы задержали девять иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил, что силовики задержали девять иностранцев. Предположительно, они сотрудничали с разведкой РФ и планировали диверсии, отметили правоохранители.

"Подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши", — отметил министр во время пресс-конференции с журналистами.

По словам главы ведомства, арест обвиняемых временный.

Ранее журналисты Financial Times изучили изменённую морскую стратегию Евросоюза и выяснили, что страны блока намерены увеличить количество патрулей для борьбы с кораблями-шпионами РФ.