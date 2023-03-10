Евросоюз планирует увеличить число патрулей для борьбы с российскими кораблями-шпионами

Журналисты проанализировали изменённую морскую стратегию Европейского союза. Чиновники планируют противостоять кораблям-шпионам РФ, отметили в СМИ.

"Необходимо усилить защиту критической морской инфраструктуры и судов от физических и киберугроз", — сказал комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс, слова которого приводит Financial Times.

В издании добавили, что лидеры блока намерены увеличить количество военных и береговых патрулей, сделать их более интегрированными. Также западные чиновники выступают за проведение ежегодных морских учений.

По данным FT, политики отметили, что предложенные меры позволят предотвращать происшествия, подобные диверсиям на магистральных газопроводах "Северные потоки".