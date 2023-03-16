Шурыгин: ВСУ проводят разведку боем перед масштабным наступлением в зоне СВО

1:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В последние дни появляется всё больше информации о том, что ВСУ перешли в наступление. Подобные сообщения поступали из Запорожья и Кременной. Украинские войска действительно стали более активными, однако эти атаки не наступление, а разведка боем. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Командование ВСУ проверяет боевые части, подготовленные к большому наступлению, пытается вскрыть систему обороны ВС РФ и нащупать перспективные участки для будущего удара.

"Вся эта информация концентрируется в центрах боевого управления группировок ВСУ, обрабатывается и передаётся наверх, в Генштаб, где с участием американских советников и аппаратных мощностей НАТО отрабатываются математические модели будущих ударов", — отметил Шурыгин в своём Telegram-канале.

Украинская армия не сможет получить стратегическую внезапность, поскольку линия фронта довольно компактная — около 800 километров. Кроме того, все участки, которые находятся под угрозой наступления ВСУ, известны — это Харьковское, Херсонское и Запорожское направления, а также линия Сватово — Кременная.

"Скорее всего, с учётом накопленных резервов, ВСУ попытаются организовать два удара. На Херсонском и Запорожском направлениях. Именно для определения участков прорыва они проводят сегодня все эти внешне бессмысленные и неуклюжие атаки", — объяснил Шурыгин.