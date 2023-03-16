Представитель ВВС Украины Юрий Игнат представил аналитику относительно российских ракет.
Он заявил, что ПВО не может сбивать гиперзвуковые ракеты "Кинжал", Х-22, Х-31П, баллистические ракеты ракетно-тактического комплекса "Искандер-М", тактические "Точка У", крылатые ракеты "Оникс", а также реактивные снаряды РСЗО.
Уничтожать украинская система противовоздушной обороны в состоянии "Калибры", Х-101/Х-555/Х-55, Х-59, Х-35 и Р-500.
Стоит отметить, что около трёх месяцев назад в сводке Генштаба ВСУ значилось, что ПВО сбило две ракеты "Оникс", что говорит о "ложной перемоге".
Ранее Игнат заявлял, что следующими целями России на Украине станут правительственные здания.
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