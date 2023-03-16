Спикер ВВСУ Игнат заявил о невозможности ПВО Украины сбивать "Кинжалы" и "Искандеры" ВС РФ

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат представил аналитику относительно российских ракет.

Он заявил, что ПВО не может сбивать гиперзвуковые ракеты "Кинжал", Х-22, Х-31П, баллистические ракеты ракетно-тактического комплекса "Искандер-М", тактические "Точка У", крылатые ракеты "Оникс", а также реактивные снаряды РСЗО.

Уничтожать украинская система противовоздушной обороны в состоянии "Калибры", Х-101/Х-555/Х-55, Х-59, Х-35 и Р-500.

Стоит отметить, что около трёх месяцев назад в сводке Генштаба ВСУ значилось, что ПВО сбило две ракеты "Оникс", что говорит о "ложной перемоге".

Ранее Игнат заявлял, что следующими целями России на Украине станут правительственные здания.