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Аксёнов рассказал о сбитом в Крыму беспилотнике

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Силовые структуры

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат в Сакском районе Крыма.

Аксёнов рассказал о сбитом в Крыму беспилотнике

"Буквально несколько часов назад у нас в Сакском районе беспилотник был сбит", — сказал он в эфире программы "Соловьев Live".

По словам Аксёнова, Украина периодически направляет в Крым боевые дроны, которые эффективно уничтожает российская система противовоздушной обороны.

Ранее он называл вражеские беспилотники ключевой опасностью для полуострова. Как правило, Вооружённые силы Украины запускают много маленьких БПЛА, которые имеют мощный аккумулятор и могут долгое время находиться в воздухе.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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