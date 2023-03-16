Аксёнов рассказал о сбитом в Крыму беспилотнике

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат в Сакском районе Крыма.

"Буквально несколько часов назад у нас в Сакском районе беспилотник был сбит", — сказал он в эфире программы "Соловьев Live".

По словам Аксёнова, Украина периодически направляет в Крым боевые дроны, которые эффективно уничтожает российская система противовоздушной обороны.

Ранее он называл вражеские беспилотники ключевой опасностью для полуострова. Как правило, Вооружённые силы Украины запускают много маленьких БПЛА, которые имеют мощный аккумулятор и могут долгое время находиться в воздухе.