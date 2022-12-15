Руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ключевой опасностью для полуострова являются дроны противника.
"Основная угроза — это беспилотники, всё остальное находится под полным контролем", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит ТАСС.
Как напомнил губернатор, БПЛА маленькие и иногда атакуют группой. У них мощный аккумулятор, добавил глава региона.
По информации политика, Крым защищают силовики. У них достаточно техники для обеспечения безопасности на полуострове, отметил Аксёнов. Также он обратил внимание на обновление систем противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось о сбитых украинских дронах в трёх районах Крыма.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.