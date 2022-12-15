Аксёнов: главная угроза для Крыма — вражеские беспилотники

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ключевой опасностью для полуострова являются дроны противника.

"Основная угроза — это беспилотники, всё остальное находится под полным контролем", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит ТАСС.

Как напомнил губернатор, БПЛА маленькие и иногда атакуют группой. У них мощный аккумулятор, добавил глава региона.

По информации политика, Крым защищают силовики. У них достаточно техники для обеспечения безопасности на полуострове, отметил Аксёнов. Также он обратил внимание на обновление систем противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось о сбитых украинских дронах в трёх районах Крыма.